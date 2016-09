Door: redactie

30/09/16

De geboorte van een babypanda zeldzaam? Niet in dit onderzoekscentrum in China. Liefst 23 pandawelpjes zijn daar voor het eerst in het openbaar verschenen. Ze werden getoond naar aanleiding van de nationale dag in China op 1 oktober.