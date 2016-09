Allesbehalve schattig: stokstaartjes zijn de meest moordende zoogdieren op aarde

Bewerkt door: Redactie

29/09/16 - 09u34 Bron: Nature

© thinkstock.

Geen enkel zoogdier ter wereld brengt meer soortgenoten om het leven dan stokstaartjes. Dat blijkt uit een onderzoek dat verschenen is in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De wetenschappers stelden een lijst van meer dan 1.000 zoogdieren samen, gebaseerd op het aantal dieren dat overleed na een aanval van een soortgenoot. Het stokstaartje of 'aardmannetje' blijkt het meest moorddadige wezen. Liefst 19,4% van de onderzochte overlijdens was veroorzaakt door een ander stokstaartje. Wetenschappers ontdekten eerder al de dieren niet zo onschuldig zijn als ze eruitzien. Zo deinzen de alfamannetjes er niet voor terug de jongen van een ander mannetje te doden om zo de overlevingskans van het eigen nageslacht te vergroten.

De roodstaartmeerkat © Wikimedia.

Het tweede meest moorddadige zoogdier in de lijst is de roodstaartmeerkat, een soort aap, met 18,2 procent. De derde plaats is voor de zogenoemde 'echte maki' (16,7 percent).



Primaten lijken vaker geweld te gebruiken tegen soortgenoten. Dat komt vermoedelijk omdat ze in sociale groepen leven en een territorium te verdedigen hebben. De studie wijst tegelijk op het bestaan van zeer vreedzame apensoorten, zoals de bonobo. Slechts 0,7 procent van de overlijdens bij deze mensaap kwam door een aanval van een soortgenoot.



Het doel van het onderzoek was een schatting maken van het aantal opzettelijke dodingen onder mensen. Die werd vastgelegd op ongeveer 2 procent, en is zes keer hoger dan het gemiddelde van 0,3 procent bij de 1.024 onderzochte zoogdierstoorten.



Opmerkelijk: er zijn ook diersoorten die elkaar niet doden. Zo bleek geen enkele van de 10.000 onderzochte overlijdens bij zebra's te zijn veroorzaakt door een soortgenoot.