Deze witte tijgers hebben al twaalf jaar de zon niet meer gevoeld

Door: redactie

26/09/16 - 22u13 Bron: The Dodo

Geen zon, geen gras, geen bomen, geen zand, geen heerlijk briesje. Deze prachtige witte tijgers brengen al twaalf jaar van hun leven door in het indoor 'Downtown Aquarium' in Texas, waar ze hun dagen spenderen in een kunstmatig verlichte, betonnen ruimte met kitcherige tempelallures. Dierenactivisten kunnen het niet meer aanzien.

© Downtown Aquarium - Houston Facebook. Al sinds 2004 wonen de vier witte tijgers; Nero, Marina, Coral en Reef in de 'Maharaja Temple'-attractie in het Downtown Aquarium in Houston, Texas. Het Downtown Aquarium heeft een aquarium op de eerste verdieping en een restaurant op de tweede.



Omdat vissen alleen vermoedelijk niet spectaculair genoeg was, moesten er ook witte tijgers achter glas geplaatst worden. Als de dieren niet in de kille tempelruimte het publiek entertainen, brengen ze de rest van hun tijd door in kooien achterin.

"Wreed" © Downtown Aquarium - Houston Facebook. © Downtown Aquarium - Houston Facebook. "Dit kan echt niet", klinkt het bij verbouwereerde dierenactivisten. "De kerkerachtige condities waarin de tijgers moeten leven is schadelijk voor hun fysieke en mentale gezondheid en ontzegt hen alles wat natuurlijk en belangrijk is voor een tijger", stelt dokter Jennifer Conrad, dierenarts bij het Animal Legal Defence Fund in een statement.



"Het is wreed om complexe en slimme carnivoren zoals tijgers op te sluiten in een kleine, donkere en artificiële omgeving waar ze nooit enig daglicht zien, laat staan lekker zonnebaden." Daar komt bij dat de onnatuurlijke betonnen ondergrond kan leiden tot pijnlijke poten en fysieke problemen. De organisatie wil het aquarium voor de rechtbank slepen als de tijgers niet snel worden overgeplaatst naar een beter oord. Video's waarin te zien is hoe de dieren tegen het raam springen, ziet de organisatie als een uiting van stress.

Ramen © Downtown Aquarium - Houston Facebook. Het Downtown Aquarium verdedigt zich. "De ruimte van de witte tijgers heeft dakramen en ramen, waardoor natuurlijk licht binnenkomt, alsook een luchtsysteem dat tegemoet komt aan richtlijnen omtrent vochtigheid en ventilatie van de Association of Zoos & Aquariums (AZA)", aldus James Prappas van het Aquarium. Hij liet ook verstaan dat de tijgers doorheen de dag verschillende verrijkingsmogelijkheden krijgen.

Richtlijnen © Downtown Aquarium - Houston Facebook. Dat stelt dierenactivisten, die al jaren bezorgd zijn over het Downtown Aquarium, niet tevreden. Al voor de witte tijgers -die geboren werden in gevangenschap- gehuisvest werden in de attractie in 2004 was er veel kritiek op de plannen om hen in dergelijke omgeving op te sluiten.



Maar pas nu kunnen de organisaties concretere stappen ondernemen. Dit jaar zijn er immers aanpassingen gemaakt aan de Amerikaanse wet rond bedreigde diersoorten. Verder zijn er ook belangrijke veranderingen op til bij de richtlijnen van het AZA over het houden van tijgers in gevangenschap.



Het ALDF argumenteert dat de huidige leefomstandigheden van de dieren in strijd is met een sectie van de AZA-handleiding rond de verzorging van tijgers, waarin staat dat alle tijgerruimtes een openluchtdeel en natuurlijke vegetatie moeten hebben, de mogelijkheid moeten hebben tot natuurlijk gedrag zoals lopen, springen, klimmen, en de dieren de kans moet geven om zich te verstoppen voor het publiek.