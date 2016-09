Oproep dierenartsen: "Koop geen honden met platte snuit meer"

Door: redactie

26/09/16 - 18u34 Bron: Huffington Post

Mopshond © thinkstock.

Wie een puppy in huis wil nemen, wordt afgeraden om een ras te kiezen met een platte snuit. Rassen als mopshondjes, bulldogs en shih-tzu's lopen immers ernstige gezondheidsrisico's zoals ademhalingsmoeilijkheden, eetproblemen en oogaandoeningen.

Hondenrassen met een platte snuit zijn enorm populair, niet in het minst dankzij hun schattige, gerimpelde snoet. Maar de Britse Dierenartsenassociatie (BVA) zegt dat de populariteit van deze rassen "het dierenleed heeft doen toenemen" en ze moedigen dierenliefhebbers aan om gezondere rassen of kruisingen te kopen. "Dierenartsen zien zorgwekkende trends in de gezondheid en het welzijn van honden, omdat steeds meer mensen rassen met een platte snuit houden," zegt Sean Wensley van de BVA. "Toekomstige hondeneigenaars moeten er rekening mee houden dat deze honden tijdens hun leven aan een hele reeks gezondheidsproblemen kunnen lijden, van oogzweren tot pijnlijke ruggengraatafwijkingen en ernstige ademhalingsmoeilijkheden die kunnen leiden tot operaties die anders voorkoombaar zijn."

Baasjes niet op de hoogte

© Shih tzu.

Uit een studie van het Royal Veterinary College in 2012 blijkt dat veel baasjes van honden met een platte snuit niet op de hoogte zijn van de veelvoorkomende gezondheidsproblemen. "Veel eigenaars - en sommige dierenartsen - denken dat geluid in de luchtwegen, en bijgevolg verlaagde activiteit, normaal is, dus de problemen worden zelden besproken," zegt Caroline Reay van het Bluecross Dierenhospitaal in het Verenigd Koninkrijk. "En ik denk dat het aantal operaties dat we uitvoeren eigenlijk maar het topje van de ijsberg is."



Wie overweegt een hond in huis te nemen, wordt aangeraden om eerst de optie van adoptie uit een asiel te bekijken. Kopers die toch een hondenras met een platte snuit willen, gaan best eerst te rade bij experts. Elk hondenras heeft zijn eigen specifieke kenmerken, dus uitgebreide research naar het ras dat je wenst aan te schaffen is altijd aan te raden.