Stropers jagen op 'ivoren' snavel zeldzame vogel

26/09/16

Ivoorjagers maken massaal jacht op een nieuwe prooi: de gehelmde neushoornvogels in zuidoost-Azië.

Stropers hebben het sinds 2010 gemunt op deze met uitsterven bedreigde vogel. Vooral in Indonesië. Het aantal gestroopte exemplaren is verontrustend hoog, zo bleek tijdens de Cites-top in Johannesburg. "De stijging is louter te wijten aan de toenemende vraag naar ivoor", verklaarde Richard Thomas van de Britse beschermingsorganisatie Traffic. Die monitort wereldwijd de handel in wilde dieren. Indonesië heeft in een officieel Cites-document de hulp ingeroepen van de handhavende instanties van landen waar de gehelmde neushoornvogels ook voorkomen.



Bijgeloof

Omdat de stroperij steeds agressievere vormen aanneemt, staat de gehelmde neushoornvogel sinds vorig jaar op de Rode Lijst van de IUCN, de Internationale Unie voor Natuurbehoud. Gehelmde neushoornvogels worden geassocieerd met bijgeloof. Ze zitten volgens de overlevering vaak bij rivieren als symbool van de grens tussen leven en dood. Hun veren worden gebruikt bij traditionele ceremonies. Vrouwtjes blijven tijdens het broeden op het nest waardoor ze voor voedsel afhankelijk zijn van de mannetjes. De vogels maken een toeterend geluid waardoor ze voor stropers makkelijk te traceren zijn.



De Cites-top in Zuid-Afrika is zaterdag begonnen. Ruim 2.000 vertegenwoordigers van 183 landen vergaderen er tot 5 oktober over nieuwe regels voor de handel in bedreigde diersoorten.