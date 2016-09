Weyts: "Minder dierenleed bij offerfeest dan bij vorige editie"

Door: redactie

Vandaag zijn er voor het islamitische Offerfeest minder schapen geslacht dan bij de vorige "normale" editie, in 2014. Er zijn nog geen definitieve cijfers, maar dat besluit Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op basis van informatie van lokale en provinciale besturen, verklaringen vanuit de moslimgemeenschap en inschattingen van zijn eigen diensten.

Er zou ook meer verdoofd geslacht zijn en er zou meer gekozen zijn voor alternatieven, zoals een gift. Weyts noemt dat "een positieve tendens". "Het is nog wachten op definitieve cijfers, maar de verwachting is dat er dit jaar veel minder dierenleed is."



De editie van vorig jaar wordt niet in rekening genomen omdat toen werd opgeroepen tot een boycot. Twee jaar terug werden 36.000 schapen geslacht, waarvan het overgrote deel (30.500) op tijdelijke slachtvoeren. Daar mocht toen nog onverdoofd geslacht worden. De slachtcapaciteit dit jaar bedroeg maximaal 28.500 schapen. Op de tijdelijke slachtvloeren, dit jaar goed voor 1.400 dieren, wordt verdoofd geslacht.



Er zijn deze namiddag omstreeks 16 uur geen incidenten gemeld. Weyts wijst erop dat zijn diensten "scherp toezien op een goed verloop". "Elke slachtinrichting mag zich aan minstens een bezoekje van de inspectie verwachten", klinkt het. "Ook de erkende slachthuizen, waar op basis van federale regelgeving wel nog onverdoofd geslacht mag worden, worden nauwkeurig geïnspecteerd. Ook de lokale politie houdt een oogje in het zeil - alle korpsen kregen daarvoor maanden geleden al de nodige informatie."