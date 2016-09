Met Tango verdwijnt de laatst overblijvende Esso-tijger

Door: redactie

De oudste en bekendste tijger van Groot-Brittannië, die jarenlang figureerde als de Esso-tijger, is zaterdag overleden op de respectabele leeftijd van 22 jaar. Tango was een van de zeven tijgers die in de jaren '80 en '90 regelmatig op televisie en in advertenties te zien was.

Tango woonde in zijn nadagen in Woodside Wildlife Park in Newball, Engeland. De dierentuin maakte zaterdag het overlijden bekend op Facebook. "Met groot verdriet kondigen we aan dat Tango de tijger is overleden." De katachtige verbleef 2,5 jaar in de dierentuin. Daarvoor reisde hij rond in een Europees circus.



Afgemaakt

De tijger heeft een turbulent leven achter de rug. Nadat hij in de jaren '90 niet meer werd gebruikt voor reclames, werd hij verkocht aan een Duits circus waar hij mishandeld werd. Tango en zijn maatje Julia stonden op de nominatie om afgemaakt te worden in België. Hier werd een stokje voor gestoken door Woodside Wildlife Park dat in 2014 bijna drie ton inzamelde om het tijgersetje naar Engeland te halen.



Dat Tango 22 jaar is geworden, is bijzonder te noemen. Tijgers worden meestal niet ouder dan zestien. De oudste gedocumenteerde tijger werd 24. Esso gebruikte vanaf 1959 tijgers in hun reclame. Dat was eerst een getekende versie waar de tekst 'Stop een tijger in je tank' bij hoorde. In de jaren '80 werden getrainde tijgers gebruikt.



Stichting

Tegenwoordig stopt de oliegigant een miljoen dollar per jaar in een speciale Save the Tiger-stichting voor de bescherming van de wilde tijger in Azië. Daarnaast worden 112 projecten in Amerika, Azië en Europa gesteund.