Na zes jaar in een stal werd deze loebas eindelijk bevrijd

© kos.

Zes jaar lang werd Lazarus de hond opgesloten in een modderige stal ergens in Nashville (Tennessee). Hij kreeg water en voedsel, maar dat was het dan ook. Een uitzichtloos bestaan, waar vorige week gelukkig een einde aan kwam.

© Big Fluffy Dog Rescue.

Jarenlang werd zijn leven herleid tot de kleine stal waar zijn eigenaars hem in opsloten. Hij werd nooit gekamd of geschoren, laat staan dat er met hem gewandeld werd. Na al die jaren was zijn vacht gegroeid tot een klittende massa van meer dan 15 kilogram, die voortdurend aan zijn huid trok. De hond had constant pijn, en kon met moeite staan of lopen.



De arme hond werd uiteindelijk gevonden door een koppel, aan wie gevraagd werd om de hond eten te geven. De twee zagen in afgrijzen hoe Lazarus moest leven, en stelden alles in het werk om de hond daar weg te halen. De eigenaar, die het duidelijk weinig kon schelen, stond algauw alle rechten op het dier af. Lazarus werd daarna snel naar het opvangcentrum Big Fluffy Dog Rescue gebracht.



Enorme hitte

Daar begrijpen ze nog altijd niet hoe Lazarus al die tijd kon overleven. "De grootte van zijn vacht kan je vergelijken met een dikke winterjas. Stel je voor dat je daarmee rondloopt in Madrid. In juli." De enige optie was om de hond volledig kaal te scheren, wat al snel gebeurde. Onder de dikke vacht bleek Lazarus een resem gezondheidsproblemen te hebben overgehouden aan zijn verblijf in de stal. Hij had een gebroken staart, huidirritaties, oorproblemen en een paar kleine tumoren. Daarnaast was de hond vergeten hoe hij normaal moest stappen en was hij sociaal helemaal in zichzelf gekeerd.



Maar sinds hij bevrijd werd van zijn enorme vacht, gaat Lazarus met grote sprongen vooruit. Hij voelt zich stukken beter en leert weer omgaan met de wereld. "Zijn ogen worden een stuk helderder, hij herkent affectie en kan stabieler lopen. Hij is snel onder de indruk, dus we doen alles aan zijn tempo", klinkt het. "Maar het is een lieve, dankbare pup die graag een dekentje heeft." De hond is nog lang niet klaar voor adoptie, maar eens het zover is, zal de organisatie alles in het werk stellen om een geschikt gezin te vinden. "Hij voelt zich niet zo comfortabel met alles wat modern is, en we laten het van hem afhangen wanneer hij er klaar voor is."