Partij beweert dat thuisslachtingen mogen: GAIA krijgt gelijk van rechter

9/09/16 - 20u35 Bron: Belga

De Brusselse kortgedingrechter heeft vandaag beslist dat de partij ISLAM haar pamflet over thuisslachten moet aanpassen en eraan moet toevoegen dat het naar aanleiding van het Offerfeest verboden is thuis een dier te slachten. De rechter gaat daarmee volledig in op de vordering van dierenrechtenorganisatie Gaia en legt ISLAM een dwangsom op van 250 euro per niet-aangepast pamflet.

De partij had in Brussel en Antwerpen op grote schaal pamfletten verspreid waarin ze naar eigen zeggen herinnerde aan het wettelijk kader van de particuliere slachting.



"In het pamflet zeggen we duidelijk dat rituele slachtingen, dus volgens een religieuze ritus, enkel kunnen in een slachthuis", zei de partij vrijdag nog voor de kortgedingrechter. "Volgens de Belgische wet kunnen thuisslachtingen wel, ook voor feesten, als ze gebeuren door iemand met de nodige kennis, als het dier verdoofd wordt en als het niet gebeurt volgens een religieuze ritus."



Volgens Gaia zette de partij op die manier moslims aan om tijdens het Offerfeest thuis een dier te slachten, en dus de wet te overtreden. De kortgedingrechter heeft de dierenrechtenorganisatie nu volledig gelijk gegeven.



"ISLAM moet aan elk pamflet dat het verspreid heeft en verspreidt, toevoegen dat het naar aanleiding van het Offerfeest verboden is thuis een schaap, geit of ander gewerveld dier te slachten", zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. "Daar staat een dwangsom op van 250 euro per niet-aangepast pamflet. Voor de tekst die de partij op haar website heeft gepubliceerd, geldt hetzelfde. Ook daar moet dezelfde vermelding bijgevoegd worden, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro (wat vrijdagavond nog niet gebeurd was, nvdr). Het spreekt voor zich dat we zeer tevreden zijn met deze uitspraak. Laat dit een les zijn voor eenieder die denkt de bevolking fout te kunnen informeren."