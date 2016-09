Amper 5 en al dieren mishandelen, maar het komt hem duur te staan

video Deze jongen uit Manchester mag dan amper vijf jaar oud zijn, het houdt hem niet tegen om een weerloze kat te schoppen, slaan en te gooien. Nou ja, weerloos... Het dier neemt al snel wraak.

Beveiligingscamera's voor het huis van Neil Fisher uit Manchester konden vastleggen hoe de buurjongen van amper vijf zijn kat lastig valt. Of zeg maar gerust mishandeld: de arme Sky wordt geschopt, geslaan en op een bepaald moment zelfs hard in de struiken gegooid.



Het dier blijft er wonderwel rustig onder, maar heeft er na tien minuten toch genoeg van. Als de jongen weer op haar afstapt, haalt ze snel uit met haar klauwen. De kleine onverlaat heeft duidelijk pijn en checkt snel zijn arm, terwijl Sky onder een auto kruipt.



Genoeg gestraft

Fisher was geschokt door de beelden en ging verhaal halen bij de familie van de jongen. Die wilde echter niet met hem spreken en vindt het ook absoluut niet kunnen dat de man de beelden online zette. "We hebben hem zelf al genoeg gestraft", aldus de oma. "Hij moest vier uur op zijn kamer blijven en we hebben zijn DVD's afgenomen. Hij is amper vijf, is hij niet al genoeg gestraft zonder dat hij publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld?"



Ook de politie en de dierenbescherming komen niet tussen in de zaak, omdat het kind te jong is om verantwoordelijk gehouden te worden.