85% Vlamingen is tegen onverdoofd slachten

KATRIEN STRAGIER

8/09/16 - 05u00

© belga.

Liefst 85% van de kiesgerechtigde Vlamingen wil dat er een verbod komt op onverdoofd slachten. Dat blijkt uit een enquête van ­onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van GAIA.

Eind mei voorkwam CD&V dat er in het Vlaams Parlement zo'n ban werd goed­gekeurd - de stemming ging niet door, er werd besloten eerst ­advies in te winnen bij de Raad van State. Nochtans is ook bij de CD&V-kiezers een stevige meerderheid van 8 op de 10 vóór een verbod.



Sterker nog: 12% van de kiezers dreigt over te stappen naar een andere partij als Wouter Beke en co. op de rem blijven staan. Volgens de andere partijen liggen de christendemocraten dwars om de moslimkiezers niet voor het hoofd te stoten, maar CD&V-voorzitter Beke voert aan dat je zo'n verbod niet bij wet kán opleggen.



Het hele verhaal lezen? Dat kan in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.