Twee katten doodgemarteld in asielcentrum

Door: redactie

7/09/16 - 15u58

© thinkstock.

In een opvangcentrum van Fedasil in Bovigny, in de provincie Luxemburg, hebben Afghaanse asielzoekers twee zwerfkatten zo lelijk toegetakeld, dat de diertjes zijn overleden. Een derde poes werd ook mishandeld, maar is inmiddels aan de beterhand. De twee folteraars zijn uit het asielcentrum gehaald door de politie. Het personeel van het centrum en het gemeentebestuur van Gouvy reageren verontwaardigd.

De jongemannen mishandelden de katten na een discussie met een andere asielzoekster, die de dieren voedde en van wie de nationaliteit niet bekend is. Twee katten overleefden de foltering niet. Een kat van twee maanden oud werd in erbarmelijke toestand aangetroffen in het centrum. Het dier had een gebroken kaak en vertoonde ernstige verwondingen aan de neus. De poes is inmiddels aan de beterhand, maar heeft nog moeite met eten. De gemeente neemt de kosten van de dierenarts op zich. De oud-directeur van het opvangcentrum zal de kat adopteren.



"De relatie tussen mens en dier verschilt van cultuur tot cultuur", zegt de onderdirecteur van het asielcentrum in La Dernière Heure. Nochtans proberen medewerkers de bewoners respect bij te brengen voor dieren. De burgemeester van Gouvy, Claude Leruse, noemt de feiten "schokkend" en "zeer betreurenswaardig". "Het is belangrijk dat we duidelijk maken dat we dergelijke daden niet tolereren."



De twee Afghanen die de dieren folterden, zijn door de politie uit het asielcentrum verwijderd.