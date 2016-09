"Iedereen eet onverdoofd geslacht vlees"

Door: redactie

7/09/16 - 05u30 Bron: Belga

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch strijdt al jaren voor een verbod op onverdoofd slachten. © photo news.

Enkele dagen voor het Offerfeest laait de discussie over het onverdoofd slachten van schapen op de tijdelijke slachtvloeren weer op. Maar onverdoofd slachten gebeurt het hele jaar door en niet alleen bij schapen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Uit een bevraging in 2015 bij een representatief aantal slachthuizen in Vlaanderen blijkt dat 94 procent van de schapen, 48 procent van de kalveren en 21 procent van de runderen onverdoofd geslacht worden. Het vlees is bedoeld voor de moslim- en de joodse gemeenschap, maar een groot deel van dat vlees komt ook op de algemene Belgische markt terecht en wordt dus ook door niet-moslimconsumenten gekocht.



Omdat op het etiket niet vermeld moet worden of het vlees afkomstig is van verdoofd of onverdoofd slachten, zijn consumenten zich daar niet van bewust.



Koosjer

In tegenstelling tot schapen, runderen en kalveren, wordt slechts één procent van de kippen onverdoofd geslacht. Die één procent is bedoeld als koosjer vlees voor de joodse gemeenschap. Moslims aanvaarden wel dat een dier verdoofd wordt voor de slachting, als die verdoving omkeerbaar en dus niet dodelijk is. Dergelijke verdoving is bij kippen wel mogelijk, bij grotere dieren is dat een pak moeilijker.



Dierenrechtenor­ganisatie GAIA vraagt een totaalverbod op onverdoofd slachten.