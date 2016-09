Gaia dient klacht in bij Unia: "Onverdoofd slachten discrimineert niet-moslims en niet-joden"

Door: redactie

6/09/16 - 12u38 Bron: Belga

Archiefbeeld. © belga.

Dierenwelzijn Gaia gaat morgen een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, omdat de uitzonderingen op het verbod op onverdoofd slachten een "discriminatie van niet-moslims, niet-joden, andersgelovigen en atheïsten" inhouden. Dat heeft de dierenrechtenorganisatie aangekondigd.

'Het is krachtens de dierenwelzijnswet eenieder die dat geloof niet aanhangt, verboden om dieren onverdoofd te slachten' Dierenrechtenvereniging Gaia

Volgens Gaia geeft de huidige regeling "aanleiding tot een niet te rechtvaardigen directe discriminatie van niet-moslims, niet-joden, andersgelovigen en atheïsten". "Immers, de uitzondering in de dierenwelzijnswet laat belijders van de islam of het orthodoxe joodse geloof toe dieren onverdoofd te slachten. Maar het is krachtens de dierenwelzijnswet eenieder die dat geloof niet aanhangt, verboden om dieren onverdoofd te slachten", luidt het.



"Zij worden hier gediscrimineerd omdat alleen aanhangers van een bepaalde geloofsovertuiging kunnen genieten van strafrechtelijke immuniteit waar het onverdoofd slachten betreft, terwijl voor alle anderen een algemeen wettelijk verbod op onverdoofd slachten van dieren geldt", klinkt het verder.



Met zijn klacht wil Gaia de steun van Unia vragen om de bevoegde ministers en de regionale regeringen ertoe aan te zetten een einde te maken aan het "onnodige en vermijdbare dierenleed van tienduizenden onverdoofd geslachte dieren, tijdens het offerfeest en het hele jaar door in slachthuizen".