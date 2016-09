Dit wil je niet zien als je thuiskomt

video Niet dat we geen dierenliefhebbers zijn, maar thuiskomen en twee enorme pythons zien vechten op je dak, zien we toch liever niet gebeuren.

Slangenvanger Max uit Queensland (VS) kon het bovenstaande filmpje maken toen hij werd opgeroepen door een geschokte familie. Die waren thuisgekomen en troffen twee grote pythons aan die in een gevecht op leven en dood verwikkeld waren. De twee grote dieren bengelen van de dakgoot.



Max is echter allerminst verbaasd door het verbluffende tafereel. "Het is nu paarseizoen, dus we zullen de komende maanden wel vaker mannetjes zien vechten om de vrouwtjes", klinkt het blasé. Wie dus plannen had om naar Queensland te verhuizen, denkt daar beter nog twee keer over na.