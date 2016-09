Reuzenpanda is niet langer een bedreigde diersoort

© Thinkstock.

De reuzenpanda was jarenlang hét boegbeeld van alle bedreigde diersoorten, maar de zwart-witte beren zijn vanaf nu officieel niet meer bedreigd. De laatste jaren is hun aantal zo veel gestegen dat ze nu in de categorie 'kwetsbaar' vallen.

In 2009 voorspelden experts nog dat de panda als soort geen lang leven meer beschoren was: binnen de drie generaties zouden ze volledig uitsterven. De deprimerende voorspelling viel echter niet in dovemansoren. Intussen zijn er 67 zwaar bewaakte pandareservaten in China, waarmee het land zo'n twee derde van alle panda's ter wereld beschermd.



"We kunnen constateren dat de achteruitgang van de soort gestopt is", klinkt het bij het IUCN (International Union for Conservation of Nature). "Meer nog, het aantal reuzenpanda's is weer aan het groeien." De laatste tien jaar groeide de soort met maar liefst 17 procent, en hun aantal wordt nu geschat op zo'n 2.060 dieren (inclusief jongen). "Dit bewijst dat de inspanningen van China succesvol zijn, en dat het mogelijk is om bedreigde soorten te redden."



Maar hoewel dit reden tot juichen is, zijn we er nog niet helemaal. "De soort mag dan wel aangroeien, de klimaatverandering speelt ook mee. Er wordt geschat dat 35 procent van de natuurlijke habitat van de dieren zal verdwijnen de komende 80 jaar. Er zal ook minder bamboe voor handen zijn, hun enige vorm van voeding. De panda blijft schaars en kwetsbaar; 1.864 exemplaren in het wild is echt niet heel veel."