Oostelijke gorilla dreigt uit te sterven

Door: redactie

4/09/16 - 21u31 Bron: Belga

Met de "oostelijke gorilla" is nu ook de grootste mensaap met uitsterven bedreigd. De koepel van natuurorganisaties IUCN (International Union for Conservation of Nature) heeft de beide ondersoorten van deze primaten in de hoogste categorie van de rode lijst van bedreigde dier- en plantensoorten ondergebracht.