Crocodile Hunter stuurt ouders deze ontroerende boodschap vanuit het graf

Tien jaar na zijn dood heeft Crocodile Hunter Steve Irwin (44) zijn ouders nog een hartverwarmende boodschap bezorgd. Zijn vader Bob vond een onbekende brief van zijn hand terwijl hij opzoekingswerk deed voor een biografie over zijn zoon. Daarin noemt Irwin zijn ouders zijn "beste vrienden".

De brief viel van tussen een boek dat zijn vader had gebruikt om iets op te zoeken. Irwin - die in september 2006 stierf na een aanval van een pijlstaartrog - looft er zijn ouders in om hun goede opvoeding. "Vermoedelijk een van de spijtigste dingen in het leven van deze man is dat het meer dan 30 jaar heeft moeten duren om te beseffen hoe essentieel jullie waren in het vormen van mijn persoonlijkheid, mijn ethiek en het belangrijkste van alles: mijn geluk", schrijft hij.



"Op mijn 32ste begin ik het eindelijk te beseffen: jullie waren er in goede en in slechte tijden, jullie kracht en uithoudingsvermogen om me op te voeden zullen beloond worden. Mijn liefde voor jullie is mijn kracht. De rest van mijn leven zal ik kunnen terugkijken op de fantastische tijden die we gedeeld hebben in nog zullen delen. Jullie zijn mijn beste vrienden", klinkt het.



Envelop

De handgeschreven brief zat in een envelop waarop geschreven stond: "Weet dat jullie kracht en wijsheid overgedragen zijn naar de volgende generatie."