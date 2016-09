Universal Music brengt album voor katten uit

Door: redactie

Universal Music wil een nieuw publiek aanboren en daarvoor hebben ze het gemunt op uw huisdier. Op 28 oktober lanceert de platenmaatschappij een album voor katten. Maar tot de dieren een eigen bankrekening hebben, zijn het natuurlijk wel de baasjes die in de portemonnee mogen tasten voor het muzikale vertier.

David Teie, een Amerikaanse cellist en muziekwetenschapper aan de universiteit van Maryland heeft 'Music for Cats' gelanceerd, volgens de man gaat het om een "volstrekt serieuze" onderneming. "De grootste uitdaging is dat mensen denken dat het dom is. Maar ik denk dat het de manier is waarop het brein werkt. Iedereen weet wat muziek is - en dieren worden niet meegerekend. Als je het bestudeerd, dan is een dwaas idee dat slechts een soort muziek ter beschikking heeft."

Pinchéaapjes Een pinchéaapje © thinkstock. Op het kattenalbum zijn gesnor en zooggeluiden te horen en ook Teie op zijn cello, in het gezelschap van het Amerikaanse nationaal symfonisch orkest. Het album moet katten kalmeren.



Teie produceerde het album nadat hij bestuurde of er muziek kon gemaakt worden voor pinchéaapjes. Die experimenten waren zo succesvol dat hij besloot om zijn onderzoek uit te breiden. "Er zijn niet veel eigenaars van pinchéaapjes, dus we besloten dat als we de muziek wilden verspreiden, we op zoek moesten gaan naar een diersoort waarmee we veel tijd doorbrengen," vertelt de man.



Honden waren geen goede optie, omdat er tussen de rassen zoveel verschillen bestaan. "Ik was bang dat ik terriërmuziek en labradormuziek enzovoort zou moeten schrijven - het zou de dingen vertraagd hebben," aldus Teie.



Uit zijn onderzoek blijkt dat zijn muziek het meest efficiënt is bij katten die neurotisch of zenuwachtig zijn of in het verleden mishandeld werden.