Kopstuk verlaat Groen: "Ik wil voluit voor verbod op onverdoofd slachten gaan"

3/09/16 - 07u04

Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum verlaat Groen en gaat als onafhankelijke zetelen. "Ik wil voluit voor een totaalverbod op onverdoofd slachten blijven gaan, zonder de handrem op", zegt hij. Zélfs al kost hem dat zijn carrière.

Zijn zitje in de Senaat speelt hij kwijt en ook op een tweede keer het lijsttrekkerschap in Vlaams-Brabant moet hij nu niet meer hopen in 2019, maar toch trekt Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (35) de deur bij Groen achter zich dicht. "Dierenwelzijn is de reden dat ik in de politiek ben gestapt. Dan is het onverzoenbaar met mijn ­geweten om met de handrem op voor een verbod op onverdoofd slachten te strijden»" vertelt de Leuvense bio-ingenieur. Hij zetelt de komende drie jaar als onafhankelijke in het Vlaams Parlement.



Sanctorum hoopt er in die tijd onder meer nog een totaal­verbod op onverdoofd slachten door te drukken. In maart ­opende hij de politieke discussie daarover door in eigen naam een wetsvoorstel voor zo'n ­verbod in te dienen. Even leek daarover een politieke consensus in de maak, maar uit schrik voor electorale klappen in ­Limburg haakte CD&V uiteindelijk af. ­



"Op partijhoofdkwartieren wordt voortdurend gedacht aan ver­kiezingen, maar parlements­leden willen vooral zaken realiseren", werpt Sanctorum op. "Zeker de laatste maanden spelen die bij álle partijen zo erg in het achterhoofd dat er niets meer vooruit geraakt. En we zijn nog drie jaar voor de stembusgang: wat wordt dat de volgende maanden?"



