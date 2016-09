Het is bewezen: uw hond begrijpt u!

Door: redactie

Wat elk hondenbaasje al lang wist, is nu bewezen: uw hond verstaat u echt! Hij herkent woorden, weet precies wat u bedoelt als u zegt "wandelen", of "auto", of "waar is uw bot"? Tenminste, als de intonatie juist is.



Wetenschappers zien op hersenscans dat de hersenen van uw hond op dezelfde manier reageren als de hersenen van een mens, die een woord begrijpt. Uit een Hongaars onderzoek blijkt dat honden niet alleen naar je intonatie luisteren, maar ook naar het woord zelf. Het woord verwerken ze in hun linkerhersenhelft, de intonatie, dat is rechts. Net zoals bij mensen. Maar daarom zeggen dat ze echt onze taal spreken, dat is een stap te ver, volgens de wetenschappers.