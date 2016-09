Wetenschappelijk bewezen: ook honden kunnen eeneiige tweeling zijn

Redactie

2/09/16 - 15u04 Bron: BBC

video Voor het eerst is officieel bewezen dat honden net als mensen eeneiige tweelingen kunnen krijgen. Dierenarts Kurt de Cramer heeft in Zuid-Afrika de eerste puppytweeling van een Ierse wolfshond ter wereld geholpen.

Al langer werd vermoed dat het voor honden mogelijk is om eeneiige tweelingen ter wereld te brengen, maar dat was nog nooit officieel bewezen. De Cramer, die 26 jaar praktijkervaring heeft en meer dan 900 keizersnedes verrichtte, zag meteen dat er iets bijzonders aan de hand was toen hij de moeder, een Ierse wolfshond, met een keizersnede hielp. "Ik had meteen het vermoeden dat het om een eeneiige tweeling moest gaan", zegt hij tegen de BBC.



Hij kwam niet een, maar twee foetussen tegen die allebei vastzaten in dezelfde placenta. "Ze hadden hetzelfde geslacht en hele opvallende gelijkenissen", aldus De Cramer.



Lang kon hij zich niet verwonderen over de tweeling, want er moesten nog vijf kleintjes ter wereld worden gebracht. Hij belde naderhand meteen specialisten om zijn vermoedens te bevestigen.



Het bloed van de tweeling is vergeleken toen de dieren twee weken oud waren. De resultaten hebben de vermoedens bevestigd en zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Reproduction in Domestic Animals.



Dat er nooit eerder een eeneiige tweeling bij honden is ontdekt, is volgens de onderzoekers niet vreemd. Pups lijken altijd veel op elkaar, honden bevallen doorgaans uit het zicht en er worden nooit DNA-testen uitgevoerd. "Dat het ons zoveel tijd heeft gekost om een eeneiig exemplaar te vinden, moet wel betekenen dat het zeldzaam is", aldus De Cramer.