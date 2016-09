Amerikaanse zoo laat publiek mee naam kiezen voor babygorilla. Dat bleek geen goed idee

Koen Van De Sype

2/09/16 - 14u29 Bron: The Independent

© ap.

De zoo van Philadelphia in de Verenigde Staten heeft zich iets op de hals gehaald bij de geboorte van een klein gorilla vorige week. De directie stelde via Instagram voor dat het publiek mee een naam zou kiezen, maar dat leidde tot een onverwacht resultaat.

© ap.

Als uit één mond werd immers voorgesteld om het dier Harambe te noemen, naar de gorilla uit de zoo van Cincinnatti die in mei werd doodgeschoten nadat een kind in zijn kooi was geklommen. Dat veroorzaakte een storm van protest op sociale media met de vraag of het dier nu echt dóód moest. Het leidde er zelfs toe dat de zoo zijn Facebook- en Twitteraccount wiste, omdat hij daar de hele tijd op de korrel werd genomen en er een hele reeks parodieën op verschenen.