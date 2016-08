Nieuw 'oorlogsschip' moet walvisjagers de pas afsnijden

Simone van Zwienen

31/08/16 - 15u37 Bron: ad.nl

© Sea Shepherd.

Voor het eerst is het voor activisten van milieuorganisatie Sea Shepherd mogelijk om Japanse walvisjagers bij te benen. Dankzij een gloednieuw Nederlands schip. Kostenplaatje: 8,4 miljoen euro.

Drie dode walvissen liggen op het dek van een Japans jachtschip in de Zuidelijke Oceaan, voor de kust van Antartica. © ap. De 'Ocean Warrior' is 54,5 meter lang, tien meter breed en vaart meer dan 25 knopen (46 kilometer) per uur. © Sea Shepherd. De Ocean Warrior is 54,5 meter lang, tien meter breed en vaart meer dan 25 knopen (46 kilometer) per uur. Er is ruim 16 maanden aan het schip gewerkt om het zo te perfectioneren dat het niet anders kan dan walvisjagers aftroeven. "Met de oude schepen kunnen we niet zo snel varen. Op het moment dat we jagers spotten, maakten die zich snel uit de voeten. Nu zijn we supersnel en kunnen we er 'bam' recht op af", vertelt Geert Vons, directeur van Sea Shepherd Nederland, die van een stoer schip spreekt.



Nog voor de vissersschepen voor Antarctica hun vangst naar binnen halen en in porties snijden, moet de Ocean Warrior ingrijpen. "Bij een confrontatie kunnen de jagers kiezen om ervoor te stoppen of wegvaren, maar de vangst wordt wel gedwarsboomd."



Einde

Sea Shepherd rekent op het redden van walvissenlevens en het nog meer belemmeren van de jagers. Helemaal een einde maken aan de walvisvangst is echter lastig. Het jachtgebied is te groot, de jagers zijn met velen en de Japanners trekken zich niks aan van milieuwetten of uitspraken van het hoogste gerechtshof. "Japan mag volgens hun zelfgemaakte quotum 300 walvissen vangen per jaar voor zogenaamde wetenschappelijke programma's. Als ze dat aantal niet halen, mogen ze dat naar het jaar erna overhevelen", verklaart Vons nog een dilemma. Lees ook Obama creëert grootste beschermde gebied ter wereld voor kust van Hawaï

Sea Shepherd hindert niet langer Japanse walvisvangst

Geert Vons. © Bram Petraeus . Het nieuwste wapen van de actiegroep moet in oktober ingezet worden op de Zuidelijke Oceaan. © Sea Shepherd. Volgens Vons is het helemaal niet nodig dat er zoveel walvissen gedood worden. "Ze kunnen ook watermonsters nemen en uitwerpselen onderzoeken. We dachten aan het begin, rond 1986, dat het voor consumptie was, maar een heleboel walvissen belanden in de vriezer. Het is een culturele kwestie, die al miljoenen heeft gekost."



De Japanse walvisjagers begeven zich in algemene wateren, waardoor autoriteiten er geen belang bij hebben om ze achterna te zitten. Vons: "De illegale visserij wordt strak gecoördineerd. Ze wijzigen hun naam of schilderen hun boten. Ideaal dus voor dubieuze handel en lastig op te sporen, maar wel een klus voor Sea Shepherd."



Oceaanreus

Het nieuwste wapen van de actiegroep moet in oktober ingezet worden op de Zuidelijke Oceaan. De oceaanreus wordt momenteel op een scheepswerf in Turkije afgebouwd door de Nederlandse scheepsbouwer Damen uit Gorinchem. "Een flinke bevalling", aldus Vons, die vier keer mee geweest is naar Antarctica en volgende week naar Turkije gaat de bouw van het schip nauw in de gaten te houden. Van 26 september tot 3 oktober komt de Ocean Warrior naar Amsterdam, vooral om bekeken te worden.