Natuurfotograaf spot beertjes die 'pootjes vasthouden'

Door: redactie

30/08/16 - 21u35

Het lijkt een haast menselijk tafereel: twee kleintjes die handjes vasthouden, terwijl hun moeder wat te eten haalt. Het gaat hier echter om een op goed geluk geschoten plaatje van twee jonge grizzlyberen en hun moeder.

De foto werd deze maand gemaakt door de 62-jarige Lewis Kemper in het Lake Clark National Park in Alaska. Kemper, een Amerikaanse natuurfotograaf, zag de twee jongen in het park en twijfelde geen moment. "Ik gaf op dat moment een rondleiding over fotografie in het park, en had zo'n twintig seconden om de foto te maken, daarna lieten de twee elkaar weer los", vertelt hij tegen de MailOnline.



De uit Californië afkomstige fotograaf heeft al zo'n 30 jaar ervaring in de natuurfotografie, en vindt Alaska nog steeds een van de mooiste plekken ter wereld. Hij beschrijft deze foto als een van de bijzonderste die hij heeft geschoten.



De fotograaf stond zo'n zes meter van de twee beertjes af. "Ze zijn gewend aan mensen in het natuurpark, dus ze trokken zich niks van ons aan."