GAIA is matig tevreden over Waregem Koerse

Dierenrechtenorganisatie GAIA is maar matig tevreden na de 169ste editie van Waregem Koerse. Alle renpaarden overleefden de rennen, maar twee paarden raakten wel gekwetst. Dat meldt Michel Vandenbosch aan Belga.

"Het goede nieuws is dat geen enkel paard moest geëuthanaseerd worden", opent Vandenbosch. "Maar er raakten wel twee renpaarden gekwetst." Het Franse renpaard Vagabond du Doubs raakte gekwetst bij de eerste hindernissen. Aan de hindernis 'Open Ditch' raakte het dier de dikke takken in de haag.



"We hadden er nochtans op aangedrongen om dat aan te pakken. Dat ongeval had kunnen en moeten vermeden worden", aldus Vandenbosch. Het andere ongeval gebeurde tijdens de 'Grote Steeplechase Vlaanderen'. Thisisit, ook een Frans paard, raakte gewond aan de oppervlakkige buigpees na de 'Ierse Berm'. "Had het paard beenbeschermers gedragen dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd", klinkt het.



"Waregem Koerse is nog niet paardveilig genoeg, luidt onze vaststelling. Vooral de 'Open Ditch' moet volgend jaar aangepakt worden. Als er een nieuwe tribune kan komen, dan zeker een nieuwe haag", aldus Vandenbosch die toch opgelucht adem haalt. GAIA bereikte 20 jaar geleden een akkoord met de organisatie om Waregem Koerse een pak paardvriendelijker te maken. Sindsdien stierven "amper" acht paarden. Daarvoor stierven iedere editie meerdere paarden.