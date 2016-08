Vertederend: vrouw legt laatste dag stervende hond vast op Snapchat

Bewerkt door: Laurence Schoukens

30/08/16 - 16u13 Bron: telegraaf.nl, imgur.com

© rv.

Nadat Labrador Hannah al maanden zware gezondheidsproblemen had, maakte haar baasje de moeilijke beslissing om de hond uit haar lijden te verlossen. Het baasje haalde alles uit de kast om haar trouwe viervoeter een fantastische laatste dag te bezorgen en legde dat allemaal vast op Snapchat.

"Honden zijn te geweldig om te laten gaan, maar soms moet het en dan vergeven ze je", luidt de titel van Hannahs ontroerende verhaal op Imgur.



Labrador Hannah kreeg dagelijks medicijnen voor haar nieren en voor pijn in haar ellebogen en heupen. "Zonder de pillen kon ze niet goed lopen en al zeker niet de trap opgaan", zegt de eigenaar van de hond in het bericht dat ze aan het Snapchat-verhaal toevoegde. "Maar met de medicijnen werden de beroertes waarmee Hannah ook kampte, alleen maar sterker." Het baasje voelde zich schuldig. "Ik besloot dat het egoïstisch was als ik haar medicijnen zou blijven geven. Daarom besloot ik om Hannah op haar laatste dag extra veel te verwennen en haar daarna te laten inslapen."