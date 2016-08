Deze mishandelde pony herken je nu niet meer

Door: redactie

29/08/16 - 06u52 Bron: metro.co.uk

De pony Dora, zoals ze enkele maanden geleden werd aangetroffen. © kos.

Een pony die enkele maanden geleden totaal verwaarloosd werd aangetroffen in een weiland in het Britse Surrey, is weer helemaal opgeknapt onder de liefdevolle zorg van een team toegewijde dierenartsen.

Toen de jonge pony, die Dora werd genoemd, enkele maanden geleden in een enorm leeg weiland werd aangetroffen door dierenrechtenactivisten, was ze in een vreselijke staat. Het arme beest had geen grammetje vet meer en haar ribben staken door haar met uitwerpselen besmeurde en vacht. Haar manen waren te lang, haar vacht dof.



Transformatie

De pony werd meteen naar de dierenarts gebracht, waar ze meteen een warm bad kreeg en een deken kreeg. Ze bleef er twee maanden tot ze weer gezond was. Inmiddels heeft Dory een ware transformatie doorgemaakt en is in niets meer de zielige pony van weleer te herkennen. "Dora is een lieve schat: we kunnen niet wachten tot we haar een permanent huis kunnen geven", zegt Anna Hemmings van het dierenasiel in Lockwood, in Godalming, Surrey.



Knuffels

"Dora's ideale plekje zou er een zijn met meerder pony's en voldoende ruimte om te grazen. Ook zou het fijn zijn als er een afdak is, waar ze onder kan schuilen bij slecht weer", zegt Hemmings. "Ze is een goede pony en hoopt op een thuis met veel liefde en knuffels", sluit ze af.