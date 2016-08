Waarom het geen goed idee is om koeien te duwen

Door: redactie

28/08/16 - 07u40 Bron: Metro.co.uk

video Kleine tip: als je ooit de drang voelt om wat koeien te gaan duwen en meppen, doe het dan toch maar niet. De jongen in het filmpje hierboven zal je wel uitleggen waarom.

Let niet op de jongen in de voorgrond van de video, die vrij ongeïnteresseerd een interview geeft over het boerderijleven in Amerika. Wat wél interessant is, is de jongen die op de achtergrond voorbijloopt, ziet dat er camera's lopen en besluit om even op te vallen.



Hij kruipt tussen twee koeien en begint de dieren te slaan. Niet zo'n goed idee als ze ettelijke keren meer wegen dan jezelf, merkt de gast algauw. Met een paar stappen pletten ze het kind tussen hen in, tot zijn grote paniek. Uiteindelijk wordt hij uit zijn benarde situatie bevrijd door een medewerkster die zijn hulpgeroep heeft gehoord, en de jongen druipt af met de staart tussen de benen en het schaamrood op de wangen. Boontje komt om zijn...