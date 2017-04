"VS zullen klimaatakkoord van Parijs niet verlaten"

Door: redactie

Volgens Erik Solheim, het hoofd van het milieuprogramma van de Verenigde Naties UNEP, zullen de Verenigde Staten zich niet terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij hoopt dat de VS daarover in mei de knoop doorhakken, nadat president Donald Trump al tijdens zijn campagne duidelijk maakte dat hij het klimaatbeleid van zijn voorganger Barack Obama wil terugschroeven.

"Ik heb er vertrouwen in. Ik denk dat we de VS aan onze zijde zullen zien. De officiële beslissing van de VS zou moeten worden gecommuniceerd voor de G7-top van eind mei in Italië, meent de VN-chef.



Evolutie

Ondanks de onzekerheid over de mogelijke bocht die de Amerikaanse regering zal nemen rond het milieu, zijn de Amerikaanse bedrijven al begonnen met hun evolutie naar een meer groene economie, door massaal te investeren in zonne-energie en groene energie, aldus Solheim. "Wat er ook gebeurt binnen de Amerikaanse politiek, zullen de VS in staat zijn om de engagementen van Parijs na te komen, al was het maar vanwege de inspanningen van de privésector", benadrukt hij.



Het klimaatakkoord van Parijs werd vorig jaar goedgekeurd door 175 landen, onder wie de grootste vervuilers ter wereld China en de VS, en werd in november van kracht, enkele dagen vooraleer Trump werd verkozen tot de 45ste president van de Verenigde Staten.



Kritiek

Al tijdens zijn campagne liet Trump het niet na om kritiek te uiten op het "slechte" klimaatakkoord van zijn voorganger, een discours dat door zijn regering werd overgenomen. Toch zouden zijn raadgevers verdeeld zijn over de vraag of de VS zich moeten terugtrekken uit de deal.



"We hebben nood aan een Amerikaans leiderschap", aldus Solheim. "Maar als dat er niet meer is, zullen China en de Europese Unie leiden." De vroegere Noorse minister van Milieu voegt nog toe dat "in Frankrijk Emmanuel Macron naar alle waarschijnlijkheid zal worden verkozen tot president, en hij is zeker geëngageerd rond het klimaat, en de Duitsers zijn dat ook." En China is "klaar om het globaal leiderschap over te nemen, en heeft daartoe ook de capaciteit".