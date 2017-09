VS maakten voorbije 22 jaar meeste klimaatgerelateerde rampen mee, maar keren Klimaatakkoord toch rug toe

kv

19/09/17 - 17u18 Bron: Belga

Een verwoeste woning na de passage van orkaan Irma in Florida. © afp.

De Verenigde Staten hebben volgens VN-cijfers sinds 1995 wereldwijd de meeste klimaatgerelateerde rampen meegemaakt. Sindsdien zijn er in de VS meer dan 1.600 van dergelijke naturrampen gebeurd, zei VN-secretaris-generaal António Guterres vandaag in New York. Statistisch gezien betekent dat om de vijf dagen een klimaatgerelateerde catastrofe. Na de VS volgen China, India, de Filipijnen en Indonesië.