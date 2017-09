"Ecosystemen staan voor riskant kantelpunt"

SPS

Ecosystemen op het land bevinden zich op een 'koolstofkantelpunt'. Ze dreigen wereldwijd minder koolstof op te nemen, wat "veel grotere inspanningen" zou kunnen vragen van de mens om klimaatverandering tegen te gaan. Daarover is een studie verschenen in het tijdschrift 'Nature Ecology and Evolution', met medewerking van de UAntwerpen.

Voorlopig zouden planten vooral profiteren van de positieve effecten van de stijgende CO2-concentratie en stikstofdepositie uit de lucht en van het langer wordende groeiseizoen. Ze nemen extra CO2 op, waardoor ze ons in feite helpen in de strijd tegen klimaatverandering.



"De negatieve effecten van klimaatverandering, onder andere de meer frequente hittegolven en langdurige droogtes, dreigen nu echter meer en meer de overhand te nemen", zo concludeert een internationale groep wetenschappers met een grootschalige studie.



"De aarde staat op een kantelpunt tussen een periode gedomineerd door bemesting, waarin ze groener en productiever is geworden, en een periode gedomineerd door opwarming, waarin ecosystemen het steeds moeilijker krijgen en minder productief dreigen te worden", zegt Ivan Janssens (UAntwerpen).