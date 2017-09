Noordzee warmt sneller op dan andere zeeën

EB

9/09/17 - 23u33 Bron: ANP

Het strand van Oostende aan de Noordzee. © photo news.

Het water in de Noordzee warmt twee keer zo snel op als in de oceanen. De afgelopen 45 jaar steeg de temperatuur in de Noordzee met 1,67 graden Celsius terwijl dat in de oceanen gemiddeld 0,74 graden was.