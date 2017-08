Aalstenaar fietst (net geen) 7.000 km voor het klimaat

Bewerkt door: IVI

24/08/17 - 19u30 Bron: Belga

© Rutger Lievens.

Na een fietstocht van tien weken door Europa, die in het teken stond van de strijd tegen de klimaatopwarming, is Aalstenaar Lander Wantens vandaag om 17.20 uur in zijn thuisbasis aangekomen. De jongeman berekende dat zijn fietstocht van 6.980 kilometer het milieu zo'n 1,6 ton CO2 heeft bespaard in vergelijking met een autoreis. "Ik ben superblij, maar helaas zit het er al op", klinkt het bij aankomst. "Hopelijk kan ik mensen aan het denken zetten, want ik heb veel interessante klimaatinitiatieven bezocht."