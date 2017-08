Gemiddelde temperatuur in VS snel en spectaculair gestegen volgens overheidsrapport

KVDS

De gemiddelde temperaturen in de Verenigde Staten zijn snel en spectaculair gestegen. En de voorbije decennia waren de warmste in 1.500 jaar. Dat blijkt uit een voorlopig rapport van de federale overheid in de VS, waarover de New York Times bericht. De administratie van president Donald Trump keurde het rapport niet goed en maakte het ook niet publiek.

"De Amerikanen ervaren de gevolgen van de klimaatverandering", zegt het rapport, dat opgesteld werd door dertien agentschappen. Opmerkelijk, want het document spreekt de beweringen van president Trump en zijn regering tegen, die volhouden dat het niet bewezen is dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, zo schrijft de New York Times.



Het ontwerprapport, onderdeel van een nationale evaluatie van de klimatologische omstandigheden in de VS, wordt om de vier jaar opgesteld. De Nationale Academie voor Wetenschappen heeft het ondertekend. Lees ook Waar we ons het meeste zorgen om maken? Islamitische Staat en het klimaat

