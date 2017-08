"Vanaf morgen leeft Planeet Aarde op krediet"

kv

Morgen zal de mensheid alle natuurlijke grondstoffen hebben opgesoupeerd die de planeet op een jaar tijd kan vernieuwen. Zij zal dus tot 31 december "op krediet moeten leven". Dit heeft de ngo Global Footprint Network berekend, eraan toevoegend dat dit moment elk jaar eerder valt.

Woensdag 2 augustus wordt 'Earth Overshoot Day' of de dag waarop wij alle grondstoffen hebben opgebruikt die onze planeet op een jaar tijd kan hernieuwen, schrijven Global Footprint en het Wereldnatuurfonds WWF vandaag in een gezamenlijk communiqué.



Vorig jaar viel die dag op 3 augustus.



Het progressieritme is sinds zes jaar weliswaar afgenomen, maar toch zal die dag onverbiddelijk blijven vervroegen. In 1997 viel de de dag nog eind september.



"Om aan onze behoeften te voldoen hebben wij heden nood aan het equivalent van 1,7 planeet", zeggen de organisaties.