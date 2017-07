Archiefbeelden Ronde van Vlaanderen bewijzen klimaatverandering

Door: redactie

4/07/17 - 09u10 Bron: Belga

© belga.

Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben dankzij het VRT-archief de effecten van de klimaatverandering kunnen waarnemen. Ze bestudeerden 36 jaar aan VRT-archiefbeelden van de Ronde van Vlaanderen. De onderzoekers ontdekten dat de bomen op de hellingen van het parcours de laatste decennia steeds vroeger in bloei staan. Dat bericht deredactie.be.

Bomen op de hellingen van de Ronde van Vlaanderen dragen in de loop van de voorbije 36 jaar steeds meer bladeren en bloemen op de dag van de koers. Dat ontdekten thesisstudente Lisa Van Langenhove en haar begeleiders, toen ze de archiefbeelden bestudeerden. Ze vergeleken de beelden van bomen op twaalf hellingen van het parcours tussen 1980 en 2016. De Ronde van Vlaanderen heeft al decennia lang plaats in het voorjaar, de koersdatum varieert een week, en heeft elk jaar ongeveer hetzelfde parcours.



Volgens professor Pieter De Frenne viel het op dat de bomen vóór 1990 zelden al bladeren hadden tijdens de Ronde van Vlaanderen. Na 1990 stonden verschillende boomsoorten, zoals magnolia's, meidoorns, haagbeuken en berken, wel al in blad. De onderzoekers zeggen dat de oorzaak van die evolutie bij de klimaatverandering ligt. Op de hellingen van de Ronde van Vlaanderen stegen de temperaturen met 1,5 graden Celsius sinds 1980.



Als de bomen vroeger in bloei staan en sneller bladeren dragen, betekent dat ook dat er meer schaduw is. Dat zorgt voor heel wat problemen in de natuur: bloemen krijgen geen kans om te bloeien, waardoor insecten geen nectar vinden en vogels geen voedsel. "Voor sommige soorten is dat goed nieuws. Sommige bomen gaan meer groeien en meer hout produceren. Voor dieren en planten die onder bomen groeien, betekent het slecht nieuws", aldus De Frenne.