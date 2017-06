Paus tegen Merkel: "Hou vast aan Klimaatverdrag Parijs"

Bewerkt door: LB

Paus Franciscus (rechts) en Angela Merkel delen geschenken uit na hun privégesprek in het Vaticaan. © epa.

Paus Franciscus heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel aangemoedigd zich te blijven inzetten voor internationale samenwerking. Ook kreeg de Duitse leider zaterdag tijdens een bezoek aan Vaticaanstad naar eigen zeggen het verzoek vast te houden aan het Klimaatverdrag van Parijs.

Merkel had een veertig minuten durend privégesprek met de kerkvorst. De leiders bespraken volgens het Vaticaan onder meer de noodzaak om klimaatverandering, armoede en terrorisme te bestrijden.



"Muren afbreken, ze niet bouwen"

De bondskanselier zei naderhand zich te willen inzetten voor een wereld "waarin we muren willen afbreken, in plaats van ze te bouwen".



Dat was een duidelijke sneer naar Amerikaans president Donald Trump die in zijn campagne beloofde een muur op de Mexicaanse grens tegen migranten te zullen bouden. Donald Trump trok de VS enkele weken geleden terug uit het Klimaatverdrag van Parijs, dat de VS onder president Obama hadden ondertekend.