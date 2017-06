Trump doet Carlsberg klimaatversnelling hoger schakelen

Redactie

Klimaatopwarming Carlsberg Group, een van de grootste bierbrouwers ter wereld, wordt helemaal klimaatneutraal tegen 2030. De beslissing is versneld door de aankondiging dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs stapt.

© epa. Over amper vijf jaar al wil Carlsberg Group helemaal overgeschakeld zijn op hernieuwbare energie voor de bierproductie, tegen 2030 moet het hele bedrijf klimaatneutraal zijn. De plannen hebben een effect dat vergelijkbaar met 160.000 auto's van de weg halen. De brouwer belooft in dezelfde periode ook het watergebruik met de helft terug te dringen, met extra aandacht voor regio's waar water schaars is.



"Wereldwijde uitdagingen zoals de klimaatverandering en watertekorten vragen om sterke, gemeenschappelijke actie", zegt Carlsberg-ceo Cees 't Hart. "Met dit plan stellen we een nieuwe standaard voor de industrie wat betreft op wetenschap gebaseerde duurzaamheid."



Carlsberg verwacht dat de nieuwe aanpak geen extra kosten met zich zal meebrengen, maar op termijn zelfs het omgekeerde effect zal hebben. "Ik ben ervan overtuigd dat, als we deze doelen halen, we onze effici├źntie verbeteren, onze risico's verminderen en een meer veerkrachtig bedrijf maken dat in harmonie met lokale gemeenschappen en het milieu opereert." Lees ook Trump aan burgemeester van zinkend eiland: "Je hoeft je geen zorgen te maken over global warming"

Trump © photo news. Met het nieuwe plan gaat de groep verder dan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Toch is het net dat akkoord dat de beslissing heeft versneld - tenminste de terugtrekking van de VS eruit.



"De beslissing van Trump om nee te zeggen tegen het akkoord van Parijs gaf de mensen bij Carlsberg energie" zegt 't Hart. "We vonden dat we onze verantwoordelijkheid zelf kunnen nemen en niet afhankelijk moeten zijn van politici om dit te doen. Je kan zeggen dat dit een druppel op de hete plaat is, maar als iedereen dat zegt, maken we geen vorderingen."