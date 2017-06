De Crem waarschuwt voor taks op Amerikaanse producten

Door: redactie

Dat staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem tegen een Trump-taks is, is opmerkelijk. Vanuit CD&V klonk immers een luide roep om de VS te "straffen" voor hun uitstap uit het Klimaatakkoord van Parijs. © Photo News.

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) ziet weinig heil in een invoertaks op vervuilende Amerikaanse producten. "We kunnen in een negatieve spiraal van heffingen terechtkomen", zegt hij in De Tijd.