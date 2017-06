Het overzicht van de verhitte Trumpweek kwijt? Hier is het

Door:

3/06/17 - 12u05 Bron: New York Times Door: Joeri Vlemings 3/06/17 - 12u05 Bron: New York Times

© photo news.

Wat was dat nu allemaal met de Amerikaanse president deze week? Voor wie vreest de bomen door het bos niet meer te zien, geven we hier een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen in Trumpland van de voorbije dagen.

Maandag 29 mei Donald Trump komt met een verklaring over zijn adviseur en schoonzoon, Jared Kushner, die vorig weekend in opspraak kwam omdat hij een geheim communicatiekanaal met Moskou wou opzetten: "Jared levert fantastisch werk voor het land". Jared Kushner. © ap.

Dinsdag 30 mei Het Witte Huis laat weten dat Mike Dubke, na amper drie maanden dienst, al ontslag heeft genomen als communicatiedirecteur. Een voorbode van een grotere herschikking van Trumps personeel, maar de Amerikaanse president heeft het volgens de New York Times blijkbaar lastig om nieuwe mensen aan te trekken.



Trump haalt op zijn geliefde Twitter uit naar Duitsland dat volgens hem veel te weinig betaalt voor de NAVO en voor het eigen leger. Hij spreekt ook van een gigantisch handelstekort met Duitsland. Mike Dubke, met Kellyanne Conway en Omarosa Manigault. © ap.

Woensdag 31 mei De dag van het 'Covfefe'-incident, ook al op Twitter. Trump begon in de vroege uurtjes aan een onafgewerkte tweet met een inmiddels beruchte typo in: "Ondanks de voortdurende negatieve pers covfefe". Waarschijnlijk bedoelde hij 'press coverage' (berichtgeving), maar zijn woordvoerder weigerde toe te geven dat Trump een fout had gemaakt. Toch werd het bericht weer verwijderd. De sociale media sprongen er natuurlijk meteen op met de hashtag #covfefe.



Het Congres maakt bekend dat de ontslagen FBI-directeur James Comey zal publiekelijk getuigen voor een commissie over de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.



Trump zou zijn gsm-nummer aan een paar politieke leiders van andere landen gegeven hebben met de raad om hem via die weg te bellen. Daarmee breekt hij het protocol en zou hij de nationale veiligheid in gevaar brengen. Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Wed May 31 00:00:00 MEST 2017

Donderdag 1 juni Zoals verwacht kondigt Trump aan uit het in zijn ogen "draconische" klimaatakkoord van Parijs te stappen. De rest van de wereld, en ook heel wat grote Amerikaanse bedrijven, reageren zwaar teleurgesteld. Sommige staten en steden lieten al weten hun eigen inspanningen voor het milieu alvast verder te zetten.



Trump vraagt het hooggerechtshof om de opschorting van het inreisverbod voor mensen uit zes overwegend islamitische landen op te heffen. Volgens de New York Times zoekt de president de grondwettelijke confrontatie op over zijn macht om nationale veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen met als reden de bescherming van de Amerikanen tegen terreur.



Donald Trump tekent een bevelschrift om de Amerikaanse ambassade in Israël niet van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Daarmee breekt hij zijn verkiezingsbelofte in de hoop de kans op slagen van de vredeshandelingen te verhogen. Parijs zette als reactie op Trumps terugtrekking uit het klimaatakkoord zijn stadhuis in het groen. © ap.