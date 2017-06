Scheur in gigantische ijsplaat Antarctica in zes dagen tijd 17 kilometer groter geworden

Door: TT

2/06/17 - 21u06 Bron: Reuters

Het onafwendbare lijkt nu echt nabij op Antartica: een groot deel van de Larsen C-ijsplaat kan elk moment van het vasteland afscheuren en op drift geraken. De scheur die wetenschappers al maandenlang observeren, is de afgelopen week in zes dagen tijd 17 kilometer groter geworden.

De scheur is nu zo groot geworden dat de ijsplaat van 5.000 vierkante kilometer nog maar met 13 kilometer aan de 'moederplaat' vasthangt en steeds meer richting oceaan opschuift, zo konden Britse wetenschappers vorige week tijdens een vlucht boven het gebied vaststellen. De scheur is nu al bijna 200 kilometer lang en heeft een breedte van 450 meter bereikt.



Gevreesd wordt dat de plaat elk moment kan loskomen. "Ik verwacht dat het snel zal gebeuren, binnen enkele dagen of weken", aldus Dan McGrath, een wetenschapper bij het US Geological Survey aan persbureau Reuters.



Daardoor zou de Larsen C-ijsplaat meer dan 10 procent van zijn oppervlakte verliezen en zou de vorm van Antarctica fundamenteel veranderen. Larsen C is de vierde grootste ijsplaat van Antarctica.



Wetenschappers vrezen bovendien dat de volledige ijsplaat door de afscheuring onstabiel kan worden en Larsen C uiteindelijk hetzelfde lot beschoren is als zijn buur Larsen B. Die desintegreerde in 2002 volledig in een gelijkaardig scenario.