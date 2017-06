Betoging aan Amerikaanse ambassade tegen klimaatbeslissing Donald Trump

Silke Vandenbroeck

2/06/17 - 18u50 Bron: eigen berichtgeving

© Mark Baert.

Brussel Tegenover de Amerikaanse ambassade in Brussel stonden deze avond zo'n vijftig activisten met spandoeken en vlaggen. Ze protesteerden tegen het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om uit het klimaatakkoord te stappen.

"Nu meer dan ooit moeten we onze krachten bundelen, over alle grenzen heen en opkomen voor een duurzame en rechtvaardige transitie. Laat Trump zien dat we niet vanop de zijlijn zullen toekijken hoe ze onze planeet onleefbaar maken", zegt organisator Natalie Eggermont van platform Trump not welcome.



Heel wat organisaties, waaronder Greenpeace, Intal, en Geneeskunde voor het volk waren aanwezig om de beslissing van Trump aan te kaarten. Ook enkele politieke partijen, zoals Groen en de PVDA, konden hun ergernis niet onder stoelen of banken steken.



"De beslissing om uit het klimaatakkoord te stappen is een aanslag op de planeet en op de jongere generatie", zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens kordaat. "Daarnaast sta ik hier omdat België ook haar verantwoordelijkheid moet nemen. Het is makkelijk om de boeman aan te wijzen terwijl we zelf amper de doelstellingen halen", aldus Mertens.



De betoging verliep zonder incidenten.