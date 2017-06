Trump krijgt stevige tegenkanting: "We zijn getuige van een aardverschuiving in de wereldorde"

SVM

2/06/17 - 00u02 Bron: Belga

Jennifer Morgan, directrice van Greenpeace International. © Kos.

Dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het klimaatakkoord komt bij heel wat vooraanstaande figuren als een mokerslag aan. Onder meer Barack Obama, Charles Michel en de directrice van Greenpeace laten hun onbegrip blijken. Een greep uit de vele misnoegde reacties.

Barack Obama

"De landen die het akkoord van Parijs wel nog willen volgen, zullen daar de vruchten van plukken op vlak van jobs en industrie. Ik ben er zeker van dat onze staten, steden en bedrijven de leiding zullen nemen en nog meer zullen doen om onze planeet te beschermen voor de volgende generaties."





Charles Michel

"Ik veroordeel deze brutale daad tegen het klimaatakkoord. Leiderschap betekent samen vechten tegen klimaatverandering en zeker niet de verantwoordelijkheid afschuiven. Europa zal reageren om onze economie en de toekomst van de kinderen veilig te stellen."

Federale Belgische regering

"De Amerikaanse terugtrekking is een onverantwoorde beslissing die afbreuk doet aan de gedane beloften. België zal het klimaatakkoord blijven steunen. We hebben geen keuze. Falen in de strijd tegen de klimaatopwarming is geen optie. Noch voor de planeet, noch voor de toekomstige generaties."

Bernie Sanders

"De beslissing om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen is een afwending van Amerikaans leiderschap en een internationale schande. Op een moment dat klimaatverandering al vernietigende schade aan het veroorzaken is, hebben we niet het morele recht om inspanningen voor de planeet de rug toe te keren."

Jennifer Morgan, directrice van Greenpeace International

"Het is een moreel verwerpelijke beslissing die Trump op termijn zuur zal opbreken. Trump schenkt het Amerikaanse leiderschap aan echte wereldleiders die het momentum wel aangrijpen om hun land en het klimaat te beschermen door hun economie op schone energie te laten draaien. We zijn getuige van een aardverschuiving in de wereldorde nu Europa, China en andere de weg tonen."



"Dit bewijst hoe ver Trump van de rest van de wereld staat. Terwijl de VS afhaken, zetten wereld- en bedrijfsleiders maar ook mensen over de hele wereld stappen voorwaarts."

Joeri Thijs, woordvoerder en klimaatexpert bij Greenpeace België

"Het is nu aan Europa om deze kans te grijpen en samen met China voortrekker te worden in de strijd tegen de klimaatopwarming. Trump kan proberen de klok terug te draaien, maar de omslag zal zonder hem gebeuren."

Milieuorganisatie WWF

"Deze keuze is egoïstisch. Onze regering moet samen met haar Europese partners duidelijk maken dat het eigengereide optreden van de Amerikaanse regering volstrekt onaanvaardbaar is. De VS moeten ook beseffen dat deze terugtrekking enorme economische en diplomatieke gevolgen zal hebben."



"Het is van cruciaal belang dat Europa op dit kantelpunt opnieuw klimaatleiderschap toont. Daarvoor moet het op zoek gaan naar partners bij de Amerikaanse staten, steden, bedrijven en burgers. Om het belang van het klimaatakkoord te onderstrepen, moeten we daarnaast nieuwe strategische partnerschappen smeden met landen zoals China en India."

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege

"Trump heeft een historische fout gemaakt. De EU moet nu meer dan ooit voortrekker blijven in klimaatambities."

Europarlementslid Ivo Belet

"Dit is een zwarte episode. Trump is bezig met een symbolenstrijd en een achterhoedegevecht. Maar de omslag naar een CO2-arme economie is ingezet, er is geen weg terug. De beslissing van de VS mag ons niet afleiden van onze koers."



"Meer dan 190 landen hebben het akkoord van Parijs intussen ondertekend. Europa moet hen samen met China, Canada en andere trekkers -zoals de staat Californië- op sleeptouw nemen en de lijnen internationaal uitzetten. Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie blijven daarbij de sleutelinstrumenten."