Volg persconferentie van Trump over uitstap klimaatakkoord

video De Amerikaanse president Trump maakt nu bekend dat de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen. U kan zijn toespraak hier live volgen.

De voorbije dagen draaide de geruchtenmolen op volle toeren: president Trump zou de Verenigde Staten willen terugtrekken uit het Akkoord van Parijs. Die overeenkomst, die al door 194 landen werd ondertekend, streeft ernaar om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius en belooft financiële hulp aan landen die erg kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering.



Regeringsleiders, bedrijven en milieuorganisaties in de VS en uit het buitenland, dringen er bij de president aan om niet uit het akkoord te stappen. Onder anderen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres en een hele rist vooraanstaande Amerikaanse bedrijven als Apple, Microsoft, Facebook en Google roepen hem op om in het akkoord te blijven en global warming verder aan te pakken.



Of Trump effectief gehoor zal geven aan die oproep, ontdekken we zo meteen.