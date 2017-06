Trump trekt VS terug uit klimaatakkoord: "Het Akkoord van Parijs is economische zelfverminking"

kv

President Trump trekt de Verenigde Staten terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat deelt hij mee tijdens een persconferentie. Hij noemt het Akkoord van Parijs "oneerlijk" ten opzichte van de VS. Trump zegt erbij dat hij het akkoord opnieuw wil onderhandelen: "Als het lukt, dan is dat goed, als het niet lukt, dan is dat ook goed".

"Als iemand die houdt van het milieu, en dat doe ik, kan ik het klimaatakkoord niet steunen." Donald Trump Voor hij zijn beslissing over het Klimaatakkoord begon toe te lichten, zei Trump dat de VS sinds zijn aanstelling al een geweldige economische vooruitgang hebben geboekt en dat hij zich aan al zijn campagnebeloftes heeft gehouden.



"Ik vecht elke dag voor de geweldige mensen van dit land. Daarom, om mijn plicht te kunnen vervullen aan het land en haar inwoners, zal de VS zich terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs, maar beginnen met de onderhandelingen om opnieuw toe te treden tot het akkoord of tot een volledig nieuw akkoord dat de belangen van de Amerikaanse burgers beschermt," zegt hij. Lees ook Amerikaanse topbedrijven vragen dat Trump klimaatakkoord respecteert in open brief

America First "De VS zullen het schoonste en milieuvriendelijkste land ter wereld blijven." Donald Trump Volgens Trump is het klimaatakkoord een schoolvoorbeeld van de internationale overeenkomsten die tegen de belangen van Washington ingaan. Hij hekelt de "draconische" maatregelen van het akkoord en de "zware financiële verliezen en jobverliezen" die ermee gepaard zouden gaan.



Met de terugtrekking uit het akkoord wil hij de belofte houden om de belangen van het Amerikaanse volk en de Amerikaans arbeiders op de eerste plaats te zetten.



De president wil nu onderhandelen over een nieuw akkoord dat de Amerikaanse belangen voorop plaatst. "Veel handelsovereenkomsten zullen binnenkort opnieuw onderhandeld worden," zegt hij. "Als het lukt, dan is dat goed, lukt het niet, dan is dat ook goed."

Economisch nadeel "Onze terugtrekking uit het akkoord is een herbevestiging van de soevereiniteit van Amerika." Donald Trump "Als iemand die houdt van het milieu, en dat doe ik, kan ik het klimaatakkoord niet steunen," aldus de president. Hij is niet akkoord met de terugdringing van de Amerikaanse steenkoolproductie volgens de overeenkomst. Volgens hem houdt het Akkoord van Parijs een "ernstig economisch nadeel" in en gaat het om "economische zelfverminking".



"De VS zullen het schoonste en milieuvriendelijkste land ter wereld blijven," dixit Trump. "We gaan de schoonste zijn, we gaan de schoonste lucht hebben." Een uitspraak die met een korrel zout moet genomen worden. De VS zijn momenteel immers de tweede grootste CO2-uitstoters ter wereld en laten daarin enkel China voorgaan.



"Onze terugtrekking uit het akkoord is een herbevestiging van de soevereiniteit van Amerika," beweert hij.

Tegenwind © epa. Met zijn beslissing gaat Trump niet alleen in tegen zijn voorganger Barack Obama. Onder anderen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres drongen er bij de Amerikaanse overheid op aan om niet uit het akkoord te stappen, net zoals een hele rist vooraanstaande Amerikaanse bedrijven als Apple, Microsoft, Facebook en Google. Elon Musk, CEO van Tesla en SpaceX kondigde eerder al aan dat hij zou opstappen uit de economische adviesraden van Trump als de president toch zou doorzetten.



Het Akkoord van Parijs dateert van april 2016 en werd sindsdien al door 194 wereldleiders ondertekend. De overeenkomst streeft ernaar om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius en belooft financiële hulp aan landen die erg kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering. Enkel Syrië en Nicaragua weigerden. Nu krijgen beide landen dus het gezelschap van de Verenigde Staten.

En nu? Het proces om uit het akkoord te treden duurt vier jaar: even lang als een volledige Amerikaanse presidentstermijn. Een eventuele opvolger van Trump zou zijn beslissing dus ongedaan kunnen maken en gewoon weer in het akkoord stappen. Maar Trump zou zijn beslissing wel kunnen bespoedigen door niet alleen uit het Akkoord van Parijs, maar ook uit het UNFCCC, oftewel het Klimaatverdrag van 1992 te stappen. Het is nog niet duidelijk of hij effectief van plan is om het zo ver te drijven, mochten zijn pas aangekondigde nieuwe onderhandelingen over het klimaatakkoord mislukken.



De terugtrekking van de VS betekent niet dat het akkoord geen waarde meer heeft. Het verdrag betreft de periode na 2020 en treedt in werking na ratificatie door 55 landen die gezamenlijk meer dan 55 procent van de broeikasgassen uitstoten. Greenpeace wijst erop dat de VS verantwoordelijk zijn voor circa 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen en dat de vereiste 55 procent dus ook zonder de VS wordt gehaald.



Toch wordt er gevreesd voor een soort domino-effect. Andere landen, vooral degenen die steunen op hun steenkoolindustrie, zouden in de voetsporen van de VS kunnen treden en dat zou een verwoestend effect kunnen hebben op onze planeet.

Andere initiatieven De staat Texas is in Amerika koploper op vlak van de productie van windenergie. © getty. Ondanks Trumps beslissing zullen er op Amerikaanse bodem wel nog stappen ondernomen worden om de klimaatopwarming tegen te gaan zowel in de publieke als de private sector.



Ondertussen zijn veel bedrijven in het land immers al op de kar van de hernieuwbare energie gesprongen, zowel wat productie als consumptie betreft. De voorbije jaren wordt er meer geïnvesteerd in hernieuwbare energie dan in fossiele brandstoffen.



Verschillende Amerikaanse staten, waaronder Californië, Vermont en Massachusetts, beloofden al om verdere maatregelen te nemen die de opwarming van de aarde moeten terugdringen.



Ook consumenten zijn steeds vaker vragende partij voor groene energie.