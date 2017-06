Klimaatakkoord van Parijs: wat houdt het ook alweer in? En wat als de VS afhaakt?

IVI

1/06/17 - 12u52 Bron: UNFCCC, NOS, The New York Times, Vlaamse Klimaattop

De Amerikaanse president Trump zal om 21 uur Belgische tijd laten weten of hij de VS terugtrekt uit het Akkoord van Parijs of niet. © photo news.

De Amerikaanse president Donald Trump zal vanavond laten weten of hij de Verenigde Staten uit het Akkoord van Parijs zal halen of niet. Er wordt alleszins al vermoed dat Trump inderdaad uit de deal zal stappen. Maar wat houdt dat klimaatakkoord nu weer in? En wat als de Verenigde Staten niet meer mee doen? Een overzicht.

Een recordaantal landen heeft in april 2016 het Akkoord van Parijs ondertekend. 194 wereldleiders hebben sindsdien hun handtekening gezet onder de afspraken die in december 2015 werden gemaakt tijdens de klimaatconferentie COP21.



In de twintig pagina's tellende tekst staat onder andere volgende:



- Er moet gestreefd worden om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

- Het verdrag zal pas in werking treden als het door minstens 55 staten geratificeerd wordt die samen zorgen voor minimaal 55 procent van de CO2-uitstoot.

- Lidstaten moeten zelf een nationaal klimaatplan opstellen dat ambitieus genoeg is. Ze moeten maatregelen invoeren om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatsverandering.

- Om de vijf jaar moet het klimaatbeleid van alle landen geëvalueerd worden. De eerste controle is in 2023.

- De EU zal haar emissies tegen 2030 verminderen met zeker 40% tegenover 1990.

- Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de stijgende uitstoot van broeikasgassen.

- Tegen halfweg de 21ste eeuw moet er een evenwicht zijn tussen alle uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om ze te absorberen.

- Rijke ontwikkelde landen moeten ontwikkelingslanden financieel helpen om hun uitstoot te verminderen. Er moet daarvoor elk jaar 91 miljard euro voorzien worden. Lees ook Elon Musk stapt uit adviesraden Trump als VS klimaatakkoord Parijs dumpen

"Trump stapt uit klimaatverdrag Parijs"

Domino-effect? Barack Obama was een grote voorstander van het klimaatakkoord. Zijn opvolger Trump lijkt er minder happig op. Maar wat gebeurt er als de Amerikaanse president zijn land terugtrekt uit het Akkoord van Parijs? Volgens de ene mogen de gevolgen van een Amerikaanse terugtrekking niet onderschat worden, volgens de ander moet er niet gepanikeerd worden.



Ondertussen wordt wereldwijd wel beseft dat er iets moet gebeuren en is er een positieve beweging ontstaan om de uitstoot tegen te gaan. De andere landen van het akkoord blijven zich inzetten voor het klimaatakkoord. Steeds meer mensen zijn er ook van overtuigd dat er dringend iets moet gebeuren. Verschillende staten in de VS hebben zich bovendien ook al voorgenomen om de aanpak van het klimaatprobleem gewoon voortzetten, ongeacht de beslissing van Trump.



Toch wordt er gevreesd voor een soort domino-effect. Als het ene land zich terugtrekt uit het akkoord, ligt de weg open voor andere landen om te volgen. Natuurlijk is de VS ook een rijk land met een enorme uitstoot. Als het land niet langer meewerkt om de klimaatproblemen aan te pakken, zal het wereldwijd des te moeilijker worden om dat wel te doen.