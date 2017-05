Zorgen om 'onverwoestbare' Wereldzadenbank: overstroomde tunnels door smeltend poolijs

Bewerkt door: ADN

Wetenschappers maken zich zorgen over de Wereldzadenbank op het Noorse eiland Spitsbergen. Door de uitzonderlijk hoge temperaturen en regen is water de ingang van de kluis binnengestroomd, meldden diverse internationale media.

Dat water is daarna snel bevroren en niet verder gekomen. Voorlopig is er dus geen onomkeerbare schade aangericht, maar wetenschappers zijn wel danig geschrokken.



De Wereldzadenbank is opgericht om in het geval van een enorme ramp toch weer zaden te kunnen planten. Maar de abnormale snelle smelting van het poolijs in 2016, het warmste jaar ooit, zorgde aldus voor een eerste krakje in de constructie.



Wetenschappers zetten nu vraagtekens bij de kwetsbaarheid van de 'onverwoestbare' bank die bijna een miljoen pakketten met zaden van de belangrijkste gewassen en bomen ter wereld bevat.