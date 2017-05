Trump beslist pas na G7 over klimaatakkoord

kv

9/05/17 - 21u55 Bron: Belga

© afp.

De Amerikaanse president Donald Trump zal pas na de G7-top later deze maand in Italië beslissen of de Verenigde Staten al dan niet uit het klimaatakkoord van Parijs stappen. Dat heeft Sean Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis, vandaag gezegd. "De president wil genoeg tijd nemen om zeker de beste strategie voor het land te kiezen", zei Spicer.