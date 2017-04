Grote (olie)bedrijven eisen dat Trump klimaatakkoord van Parijs respecteert

Bewerkt door: kv

Dertien grote ondernemingen hebben een brief naar het Witte Huis gestuurd waarin gevraagd wordt om het internationaal klimaatakkoord van Parijs te respecteren. Bij de ondertekenaars bevinden zich niet alleen grote Amerikaanse bedrijven maar ook buitenlandse oliemaatschappijen.

Het Britse BP en het Nederlandse-Britse Shell zijn de twee oliemaatschappijen die mee de druk op de Amerikaanse president Donald Trump opvoeren. Daarnaast hebben ook de gas- en elektriciteitsproducenten National Grid en PG&E de brief ondertekend.



Voorts zeggen ook grote Amerikaanse ondernemingen als DuPont, Google, Intel, Microsoft en Walmart en het Brits-Nederlandse voedingsmiddelenconcern Unilever voorstander te zijn van Amerikaanse deelname aan een het klimaatakkoord van Parijs.



De bedrijven benadrukken dat het akkoord hen helpt "om competitief te blijven op de groeiende markt van de propere energie". "Doordat het alle landen engageert, vergroot dit akkoord de markt voor propere en innovatieve technologieën in de energiesector, wat zorgt voor de creatie van jobs en economische groei", zo vermeldt de brief nog. "De Amerikaanse ondernemingen zijn goed geplaatst om dit aan te voeren, en zonder Amerikaanse deelname kan hun toegang tot deze groeiende markten in gevaar komen."



Bijna tweehonderd landen waren in december 2015 in Parijs overeengekomen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, om zo de gemiddelde stijging van de temperatuur ten opzichte van het pre-industriële tijdperk tot minder dan twee graden Celsius te beperken. Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne verklaard dat hij uit het akkoord wil stappen, maar heeft later zijn toon gemilderd. De president wil nu tegen eind mei een beslissing nemen.